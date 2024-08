“My home my destiny”, le trame del 31 agosto e 1° settembre 2024

Mujgan si reca alla stazione dei pullman apprestandosi a partire per Erzurum. Viene raggiunta da Cemile e Nuh che vengono a darle l'ultimo saluto. Nel frattempo, Burhan attende in macchina con sguardo rassegnato e cupo; nasconde una pistola. Zeynep sale in moto pronta a partire con Baris e suscita involontariamente la gelosia di Mehdi. Burhan esce dall'auto, va incontro a Mujgan e le punta la pistola contro. Spara un colpo contro di lei e uno contro se stesso. Mujgan viene portata d'urgenza in ospedale, ma i tentativi dei medici di salvarla si rivelano vani e alla fine perde la vita. Zeynep accorre in ospedale per consolare Mehdi e Cemile, che sono devastati dalla notizia della morte della sorella. Mehdi, accecato dalla rabbia, si scaglia contro lo scagnozzo di Burhan, Omer, aggredendolo violentemente. Zeynep si interpone tra di loro e riesce a separarli, invitando infine Mehdi, Cemile e Nuh a passare la notte a casa sua per trovare un po' di pace.