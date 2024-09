“My home my destiny”, le trame del 9 al 13 settembre 2024

Mehdi è in fuga dopo aver rapito Zeynep. Vuole portarla dalla madre a Erzurum per farsi consigliare dalla persona di cui si fida di più, ma Zeynep cercherà in tutti i modi di fuggire. Nel frattempo, proseguono le ricerche e Baris collabora con la polizia per trovare al più presto la sua assistita. Benal sta per mettere al mondo la piccola Mujgan, ma proprio quando stanno per rompersi le acque, viene lasciata a casa da sola, dal momento che Cemile deve correre in commissariato. Quando Mehdi si troverà alle strette, avrà una reazione del tutto inaspettata, ma cercherà di essere coerente con la sua scelta, benchè estrema. Per lui, le emozioni saranno molteplici e non tutte negative.