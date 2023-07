“My home my destiny”: trama e cast della nuova soap turca di Canale 5

In italiano "La mia casa il mio destino", in onda dal 10 luglio Enrico Casarini







Sarà un’estate di sentimenti forti, di dramma e di amore, di denaro e di legami familiari, per gli appassionati delle “dizi”, le soap turche. Dal 10 luglio, infatti, il pomeriggio di Canale 5 si arricchisce della nuova serie “My home my destiny” (La mia casa il mio destino).

Trama

Il racconto inizia “con il botto”. La giovane Zeynep, cresciuta in una famiglia dell’alta società di Istanbul e destinata a un futuro di agio e successi, incontra la sua vera madre. Un tempo la donna la diede in adozione per garantirle una vita migliore; ora le chiede di tornare a casa, in una famiglia modesta, in un quartiere popolare. E improvvisamente Zeynep sente che il suo cuore forse è sempre rimasto quello di una ragazza nata in periferia… Una periferia in cui risplende il carisma di Mehdi, che non è solo un ottimo meccanico, ma anche un pilastro della comunità. Complice un appuntamento “al buio” organizzato dalla mamma, tra Zeynep e Mehdi scatterà subito “qualcosa”. Cosa? Beh, la storia è tutta da vedere.

Cast

Zeynep ha il volto di Demet Özdemir, che ricordiamo come Sanem, l’eroina di “Daydreamer - Le ali del sogno”, al fianco di Can Yaman, e che in queste settimane stiamo già vedendo in onda su Canale 5 nei panni di Ayla in “La ragazza e l’ufficiale”. Anche Mehdi è interpretato da una star delle soap turche: il (molto) bel tenebroso Ibrahim Celikkol, scopertosi attore per caso dopo una carriera da modello e, perfino, da giocatore di basket. “My home my destiny”, andata in onda tra il 2019 e il 2021 in Turchia, è ispirata a una vicenda vera, narrata dalla psichiatra turca Gülseren Budayicioglu in un libro ancora inedito in Italia.