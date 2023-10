Peppe Zarbo ha detto addio a “Un posto al sole”

I fan sbigottiti per il suo messaggio, ma la Rai per ora non conferma... Tiziana Lupi







Il messaggio che Peppe Zarbo ha postato su Instagram per il 27° compleanno di “Un posto al sole” ha lasciato sbigottiti i fan di Franco Boschi, il personaggio che ha interpretato dal lontano 1998.

Parlando di «un’avventura incredibile e irripetibile» e ringraziando la Rai, la produzione di Fremantle e il pubblico, Zarbo ha scritto: «Aver fatto parte di questa famiglia è stato un privilegio e un’esperienza che porterò sempre nel cuore. Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni». Le parole dell’attore sembrano un addio. Da Rai e Fremantle, tuttavia, non è arrivata alcuna comunicazione e questo autorizza a pensare che l’uscita di Zarbo possa essere temporanea, come già accaduto in passato, per potersi dedicare ad altri lavori o far “riposare” i personaggi.