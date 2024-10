Pietro Genuardi e la malattia del sangue, l’addio al “Paradiso delle Signore”

L'attore del "Paradiso delle Signore" Pietro Genuardi racconta come sta e parla per la prima volta in pubblico della malattia contro cui sta lottando Pietro Genuardi in "Il Paradiso delle signore" Paolo Di Lorenzo







Pietro Genuardi è uno dei volti più riconoscibili de "Il Paradiso delle Signore", la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai1. Il suo capo magazziniere Armando Ferraris, presente nel cast a partire dalla seconda stagione della versione "Daily" (la quarta in totale), è amato dal pubblico per la sua etica del lavoro inflessibile e la dolcezza che lo contraddistingue.

In questi giorni Pietro Genuardi ha spiazzato tutti con un annuncio che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. L'attore ha iniziato il racconto partendo dai festeggiamenti che, il mese scorso, si sono tenuti per la messa in onda del 1000° episodio della serie: «È trascorso un mese da quando ho incontrato all'inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l'apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar». L'attore milanese svela il suo dramma: sta lottando contro una patologia grave del sangue, motivo per il quale manca dal set da diverse settimane. «Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo».

Negli episodi attualmente in onda su Rai1, Armando continua ad apparire. Sebbene le riprese anticipino di molte settimane le puntate che vengono trasmesse, presto l'assenza del capo magazziniere sarà evidente: «Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima».

L'attore ha poi voluto ringraziare il personale in forze al dipartimento di oncoematologia dell'Umberto I di Roma che con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esisto drammatico della patologia. Genuardi conclude il messaggio con l'ottimismo che l'ha reso uno dei protagonisti del "Paradiso delle Signore" più amati dal pubblico: «Sarà lunga ma l'amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa». Un grande in bocca al lupo va a Pietro Genuardi, con l'augurio di poterlo presto rivedere nei panni del mitico Armando.