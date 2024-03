Quattro brave ragazze con “Un posto al sole”!

Sul set di “Un posto al sole” Giorgia Gianetiempo è diventata grande. È dal 2010, infatti, che interpreta Rossella Graziani. «L’ho fatta diplomare, laureare in Medicina, specializzare, iniziare il lavoro in ospedale, conoscere tante persone, tra amori e no» sintetizza. Oggi è protagonista di una delle storie più romantiche e complicate della soap: l’amore col collega Riccardo Crovi (Mauro Racanati) che è proprio a un passo dal suggellarsi con il matrimonio. «Però sul set per tutti sono ancora “Nennella”, la piccolina... In fondo hanno ragione a chiamarmi così perché mi hanno vista crescere. Anzi, mi hanno cresciuta loro! Quindi non c’è dubbio: rimarrò per sempre la piccolina del set».

Nella vita “vera” le capita mai di comportarsi da Rossella?

«No, mai. “Un posto al sole” è un progetto che va avanti da tanti anni e mi auguro andrà avanti per tanti anni ancora. Quindi devo imparare a distinguere bene tra finzione e realtà. Quando il regista dice “stop”, vado in camerino, mi cambio e torno a essere Giorgia».

E quando esce dal teatro di posa, qual è il suo posto del cuore a Napoli?

«Come si fa a scegliere? Napoli tutta è il mio posto del cuore: ogni luogo, ogni persona che incontri è una magia che prende vita».