Ramon Ibarra: «Adesso conquisterò anche “La promessa”»

È stato il mitico Raimundo Ulloa di "Il segreto", ma presto lo vedremo nella soap di Canale 5 Simona De Gregorio







Continua il boom di ascolti di "La promessa", che tiene incollati ogni pomeriggio oltre 2 milioni di spettatori. Episodio dopo episodio, la serie spagnola di Canale 5 offre rivelazioni scioccanti e tiene alta la suspense tra intrighi e colpi di scena, amori impossibili, vendette, lotte di potere e grandi amicizie.

Ma senza dubbio oltre al ritmo incalzante, gran parte del successo è dovuto anche al rinnovamento dei personaggi con continui ingressi nel cast che scompigliano le carte della trama. E, tra i nuovi volti, è attesissimo a breve Ramon Ibarra, attore famosissimo in Spagna ma anche molto amato da noi per aver rivestito il ruolo dell’indimenticabile Raimundo Ulloa in "Il segreto" per circa 2.300 puntate. Nella soap ambientata a Puente Viejo (che possiamo vedere in replica dal lunedì al sabato alle 12.25 su Rete 4) era il grande amore di gioventù della perfida Donna Francisca (Maria Bouzas). Ma in quali vesti lo troveremo a "La promessa"?

Sarà Carlos Orengo, il nuovo insegnante della valle di Los Pedroches, che avrà subito a che fare con gli abitanti della tenuta dei Marchesi di Lujan. In particolare con Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). La prima, ovvero la capo cuoca del palazzo, si dimostra decisamente diffidente nei confronti del misterioso uomo. Inoltre sarà evidente da subito che i due non sembrano essere estranei l’uno all’altra. Mentre Candela, una delle governanti, resta subito affascinata dal misterioso forestiero. E questo sarà motivo di scontri tra le due donne.

Non solo… senza svelare troppo possiamo anticipare che la sua presenza e i suoi comportamenti, alquanto sospetti e inattesi, non faranno che accrescere la curiosità del pubblico verso questo sconosciuto, che a un certo punto si troverà al centro di un giallo e di rivelazioni sorprendenti che coinvolgeranno in qualche modo tutti i protagonisti.

Naturalmente Ramon Ibarra parla con entusiasmo di questa nuova avventura: «I personaggi, così come in "Il segreto", anche qui hanno un loro lato molto umano, nel bene e nel male. D’altra parte ogni serie ha bisogno di momenti alti e bassi in ogni puntata. Poi con un cast così ampio è davvero importante che nessun personaggio sia preponderante rispetto gli altri». Quindi parlando del suo Carlos Orengo, l’attore spagnolo aggiunge: «Più che il ruolo in sé mi interessa la storia… se quella non è forte il prodotto rischia di non funzionare. Gli intrecci, il concatenamento tra le vicissitudini dei protagonisti, saper creare una suspence e un’attesa che abbiano un forte impatto emotivo: sono tutti ingredienti decisivi». Quindi a questo punto non ci resta che vederlo in azione perché, statene certi, l’arrivo di Carlos rappresenterà uno snodo assolutalmente fondamentale per le storie di "La promessa"!