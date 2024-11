“Segreti di famiglia”, la trama del 28 novembre 2024

Cosa succederà nella nuova soap turca ricca di misteri? “Segreti di famiglia” - Ceylin (Pınar Deniz) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata di “Segreti di famiglia”, la soap turca vincitrice di un Emmy che mescola il poliziesco al drammatico, il thriller psicologico al “legal drama”, in onda da giovedì 28 novembre in seconda serata su Canale 5.

Giovedì 28 novembre 23.30

Yekta si reca in ospedale con Lacin e Seda, irrompe nella stanza del medico chiedendo notizie del figlio. La dottoressa gli ha riferito che si tratta di una intossicazione alimentare, ma lui ovviamente non ne è affatto convinto. Accusa Seda di aver giocato sporco per il suo personale desiderio di vendetta. Ilgaz intanto si reca da Pars insieme a Ceylin e lo convince a collaborare con loro mostrandogli il foglietto trovato nelle tasche di Engin, in cui appaiono tutti i nomi delle persone che sta ricattando. Metin ed Eren vanno a controllare la cella di Engin insieme alla scientifica per raccogliere più prove possibili; a questo punto tutti dovranno attendere i risultati delle analisi forensi per compiere il passo successivo. Ceylin e Ilgaz vanno a cena fuori per la prima volta e insieme analizzano il profilo del probabile avvelenatore sulla base della lista di Engin. Ceylin beve troppo, Ilgaz la accompagna al suo studio e rimane con lei tutta la notte.