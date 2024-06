“Segreti di famiglia”, la trama della puntata del 16 giugno

Cosa succederà nella nuova soap turca ricca di misteri? “Segreti di famiglia” - Ceylin (Pinar Deniz) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata di “Segreti di famiglia”, la soap turca vincitrice di un Emmy che mescola il poliziesco al drammatico, il thriller psicologico al “legal drama”, in onda domenica 16 giugno su Canale 5 in prima serata.

Domenica 16 giugno

In un cassonetto dei rifiuti a Resitpasa viene trovato il cadavere di una ragazza all'interno di una valigia. Il Procuratore Ilgaz e il capo della Omicidi Metin vengono chiamati a indagare sul caso. Nel frattempo, nell'ufficio del Pubblico Ministero, Ceylin viene scoperta mentre sta registrando di nascosto una conversazione del procuratore. Il mistero si infittisce quando all'interno del cassonetto in cui era stata gettata la valigia, viene rinvenuta una carta di credito che risulta essere intestata proprio a Metin. Due giorni prima, Cinar, figlio di Metin e fratello di Ilgaz, aveva rubato la carta di credito del padre e la sera dell'omicidio era rientrato a casa intorno alle tre del mattino. I due si trovano così a dover affrontare un caso che mette in crisi la loro etica professionale, dal momento che riguarda un membro della famiglia. Metin e Cinar vengono quindi convocati dal Procuratore Pars, ma dopo una chiacchierata informale, quest'ultimo decide di trattenere Cinar.

Cinar, dopo l'interrogatorio di Pars, viene trattenuto al comando di polizia. Ceylin discute con Metin perché l'uomo si è rifiutato di mentire in favore del figlio. Metin, una volta a casa, perquisisce la stanza di Cinar e trova delle pastiglie in fondo a un cassetto. Questo basta ad avvalorare la sua convinzione che il ragazzo sia, in qualche modo, coinvolto nell'omicidio della ragazza trovata nel cassonetto. Ilgaz, pur non approvando i metodi di Ceylin, si rende conto che è l'unica persona in grado di aiutare suo fratello.

Ceylin trova nell'auto di Metin un cardigan bianco sporco di sangue. Propone a Ilgaz di nasconderlo per evitare che la polizia lo trovi, ma il procuratore mantiene saldi i suoi principi e suo padre si ritrova così coinvolto nelle indagini. La polizia rinviene, in un altro quartiere rispetto a dove si trovava il cadavere, la borsa con gli effetti personali della vittima, tra cui la carta d'identità. Ilgaz avvisa subito Ceylin e i due si recano dal medico legale per scoprire il nome della ragazza morta. Per Ceylin è una rivelazione sconvolgente: si tratta di sua sorella minore Inci. Scossa da un profondo turbamento, Ceylin va a fare visita a Cinar, che ormai considera senza ombra di dubbio l'assassino di sua sorella e lo affronta con grande fermezza. Il ragazzo continua a negare ogni coinvolgimento e persino di avere mai incontrato Inci.