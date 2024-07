“Segreti di famiglia”, la trama della puntata del 21 luglio

Cosa succederà nella nuova soap turca ricca di misteri? “Segreti di famiglia” - Ilgaz (Kaan Urgancioglu) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata di “Segreti di famiglia”, la soap turca vincitrice di un Emmy che mescola il poliziesco al drammatico, il thriller psicologico al “legal drama”, in onda domenica 21 luglio su Canale 5 in prima serata.

Domenica 21 luglio

Ceylin, Ilgaz ed Eren si preparano a mettere in atto il loro piano. Tendere una trappola all'assassino di Inci. Umut fa una telefonata anonima a Zafer, mentre è in compagnia di Engin. Zafer dovrà lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia. In cambio riceverà un video in cui si rileva l'identità dell'assassino. Engin cade nella trappola come pure Zafer. Zafer si reca da Yecta a chiedere urgentemente un prestito mentre Engin va in banca e preleva i soldi dal conto dei genitori. Il padre Yecta ne viene a conoscenza e blocca il ragazzo mentre sta lasciando i soldi nel cassonetto e gli intima di riportarglieli. Ceylin e Ilgaz fanno comunque in tempo a vedere Engin e capiscono di avere di fronte finalmente l'assassino di Inci. Ceylin perde le staffe e vorrebbe farsi giustizia da sola. Ilgaz allora per fermarla non ha altra scelta che metterla sotto custodia.

Ilgaz è costretto ad andare in prigione dal nonno, Mert Kaya, per rintracciare il famoso taxi su cui è salita Inci la notte dell'omicidio. Mert decide di aiutarlo a condizione che quando sarà libero, gli porti Cinar, per baciargli la mano in atto di ossequio. Metin va ripetutamente a trovare il figlio Cinar in ospedale, dove il ragazzo sta riprendendo le forze. Ceylin intanto, dopo aver scoperto che Engin è l'assassino di sua sorella, è fuori di sè, ma Ilgaz la convince a stare calma e a reggere il gioco. Pars intanto ha ottenuto dal ministero il permesso di fare un'indagine sul comportamento di Ceylin ed Eren. Yecta interroga suo figlio Engin sugli accadimenti di quella notte e scopre che Engin ha preso un'auto a noleggio che, al momento è scomparsa, non è stata restituita. Zumrut continua a negare di aver trascorso la notte in albergo con Osman.

Continua il lavoro di Ilgaz e Ceylin per provare l'innocenza di Cinar, nonostante gli ostacoli messi sulla loro strada da Yekta. Pars è sempre più convinto che Ceylin sia coinvolta nella sparizione degli spazzolini da denti dalla casa del professore Ozan. Lacin confessa a suo marito di essere andata a trovare la famiglia di Inci ed è affranta per l'enorme dolore che ha provocato suo figlio. Tuttavia si scaglia contro Yekta ritenendolo responsabile del comportamento di Engin. Sulla base di nuovi sviluppi, Pars interroga di nuovo Cinar. E dopo aver appurato che il ragazzo era altrove mentre Inci veniva uccisa, ordina il suo rilascio.