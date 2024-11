“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Ceylin scompare nel nulla, Ilgaz indaga

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 5 dicembre su Canale 5 (mar. e gio. ore 23.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 5 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Segreti di famiglia"

Metin (Huseyin Avni Danyal) affronta Mert (Cezmi Baskin): non è d’accordo con l’avvicinamento di quest’ultimo a Cinar (Arda Anarat). Engin (Onur Durmaz) viene accusato da Seda (Nergis Ozturk) di averla solo usata. Ceylin (Pinar Deniz), più tardi, ha un’illuminazione... Ilgaz (Kaan Urgancioglu) tenta di avere notizie di Ceylin, che si ritrova in una situazione assurda senza sapere come ci è finita. Inizia a diffondersi la notizia che Engin è evaso dall’ospedale, facendo temere a tutti il peggio. Ilgaz e Pars (Mehmet Yilmaz Ak) cercano di anticipare le sue mosse per capire dove sia diretto prima che sia troppo tardi. Lacin (Nilgun Turksever) e Yekta (Ugur Polat) vengono messe sotto torchio: gli inquirenti sono convinti che stiano aiutando il fuggiasco. Metin si scontra con Makbule (Ozlem Cakar) perché quest’ultima vuole cacciare Mert di casa.