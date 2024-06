“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: e ora cosa dobbiamo fare?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 23 giugno su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Ceylin (Pinar Deniz) è sconvolta dalla notizia che la vittima dell’omicidio è sua sorella Inci (Ece Yuksel). Ilgaz (Kaan Urgancioglu) tenta di consolarla, ma lei lo respinge. Ilgaz ed Eren (Ugur Aslan) scoprono che Merve (Zeynep Parla), l’amica di Inci, aveva avuto con sé il cellulare dell’amica per tutto il tempo, mentre Inci ne utilizzava un altro privato per incontrare il suo “anziano” fidanzato in segreto. Ceylin non riesce ad avere accesso a tutte le informazioni perché, dopo aver rifiutato ufficialmente di continuare a essere l’avvocato difensore di Cinar (Arda Anarat), viene estromessa dal caso. Più tardi Ilgaz, in combutta con Eren, esamina i filmati delle telecamere di sicurezza che si affacciano sulla strada in cui si trova il cassonetto e scopre che la notte dell’omicidio un pescatore si trovava in quella zona. Nel frattempo Zafer (Ali Seckiner Alici), il padre di Ceylin e Inci, rientra dal lavoro e, appresa la notizia, scoppia in lacrime. Subito dopo lui e Ceylin e Zafer vengono convocati dal procuratore capo Pars (Mehmet Yilmaz Ak).

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 16 giugno)

Il cadavere di una donna senza identità viene ritrovato in un cassonetto. Dell’omicidio viene sospettato Cinar, fratello minore del procuratore Ilgaz. L’uomo, nonostante non condivida i metodi poco ortodossi dell’avvocatessa Ceylin, decide di affidarle la difesa di Cinar. La polizia rinviene in un altro quartiere la borsa con gli effetti personali della vittima, tra cui la carta d’identità. Ilgaz avvisa subito Ceylin e i due si recano dal medico legale per scoprire il nome della ragazza morta: si tratta di Inci, sorella di Ceylin.

Le anticipazioni di domenica 23 giugno