“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Engin viene colto in flagrante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 21 luglio su Canale 5 (dom. ore 21.20)







Ceylin (Pınar Deniz), Ilgaz (Kaan Urgancioglu) ed Eren (Ugur Aslan), si preparano a tendere una trappola all’assassino di Inci (Ece Yuksel). Zafer (Ali Seckiner Alici) riceve una telefonata anonima mentre è con Engin (Onur Durmaz). Zafer dovrà lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia. In cambio riceverà un video in cui si rileva l’identità dell’assassino. Zafer si reca da Yekta (Ugur Polat) a chiedere urgentemente un prestito mentre Engin va in banca e preleva i soldi dal conto dei genitori. Il padre Yekta ne viene a conoscenza e blocca il ragazzo mentre sta lasciando i soldi nel cassonetto. Ceylin e Ilgaz fanno comunque in tempo a vedere Engin e capiscono di avere di fronte l’assassino di Inci. Ceylin intanto, dopo aver scoperto che Engin è l’assassino di sua sorella, è fuori di sé, ma Ilgaz la convince a stare calma e a reggere il gioco. Yekta interroga suo figlio Engin sugli accadimenti di quella notte e scopre che ha preso un’auto a noleggio che al momento è scomparsa...

Il riassunto della scorsa settimana (mercoledì 17 luglio)

Lacin ha trovato l’orecchino di Inci e capisce tutto. Ma Yekta la rassicura dicendo che se ne occuperà lui personalmente. Ilgaz sospetta che Engin si sia invaghito di Ceylin. Yekta brucia alcuni indizi e coinvolge il suo team di avvocati nel caso di Inci. Metin riceve una telefonata: Cinar è stato accoltellato e dev’essere operato d’urgenza. L’uomo, preoccupato, corre dal figlio ma scopre che ha superato l’intervento. Ceylin si scontra con Ilgaz che le rimprovera di avergli mentito e di aver mentito anche al fratello...

Le anticipazioni di domenica 21 luglio