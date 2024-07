“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Eren offre il suo aiuto a Ceylin

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 7 luglio su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Segreti di famiglia"

Neva (Basak Gumulcinelioglu) va in carcere a parlare con Cinar (Arda Anarat), e offrirgli il suo supporto, ma in realtà cerca di scoprire per conto del fratello Pars (Mehmet Yilmaz Ak) che cosa stia succedendo tra lui, Ilgaz (Kaan Urgancioglu), Ceylin (Pinar Deniz) ed Eren (Ugur Aslan). In cambio, Pars le promette di tenere Ceylin lontana da Ilgaz e di non danneggiare quest’ultimo. Non essendo riuscita a impedire che Ilgaz denunciasse il fratello Cinar, Ceylin tenta un’ultima disperata soluzione: convince Eren ad accompagnarla in carcere, così che Cinar lo veda e creda che Ceylin abbia rispettato il loro accordo di non far consegnare le pasticche alla polizia. Il piano funziona e Cinar in cambio le rivela cosa è successo quella notte: Inci (Ece Yuksel) lo ha chiamato in lacrime perché le portasse dei soldi e dei vestiti. Il ragazzo l’aveva raggiunta portandole quanto richiesto e subito dopo Inci aveva preso un taxi per andare via. Eren è tenuto sotto stretta osservazione da Pars, ma nonostante questo decide di aiutare Ceylin a trovare il taxi.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 30 giugno)

Eren rifiuta di aiutare Ceylin a dissuadere Ilgaz e così le pasticche trovate vengono consegnate alle autorità. Neva, sorella di Pars ed ex di Ilgaz, è tornata definitivamente in città. Ilgaz riporta a Defne un orsacchiotto e con un piccolo inganno le fa credere che si tratti del suo. Ceylin e suo padre Zafer si confrontano. Ceylin gli racconta quanto sia stato difficile portare avanti la famiglia senza di lui accusandolo di aver trascurato Inci. Aylin nasconde a Ceylin i momenti di assenza di Gul, che ha delle allucinazioni.

Le anticipazioni di domenica 7 luglio