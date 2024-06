“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Gul distrutta per la perdita della figlia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 30 giugno su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Segreti di famiglia"

Mentre è in macchina con Ceylin (Pinar Deniz), Ilgaz (Kaan Urgancioglu) riceve una telefonata che lo informa che un amico di Cinar (Arda Anarat), Serdar (Eray Erturen), si è presentato a casa con la scusa di riprendersi un libro che aveva prestato all’amico. Sospettando che Serdar stia cercando ben altro, si precipita a casa e trova alcune pasticche rosse nascoste dentro un orsetto. Ilgaz promette a Cinar di consegnare alla polizia le pasticche trovate in casa. Terrorizzato, Cinar stringe un patto con Ceylin: se lei riuscirà a dissuadere il fratello, lui le racconterà tutto quello che sa della notte in cui è stata uccisa Inci (Ece Yuksel). Metin (Huseyin Avni Danyal) rivela a Ilgaz la verità sul passato del padre di Ceylin: Zafer (Ali Seckiner Alici) fu condannato al posto dei veri responsabili del reato di contrabbando perché Metin stesso occultò le prove della sua innocenza. Aylin (Pinar Caglar Gencturk) nasconde a Ceylin i momenti di assenza della madre Gul (Zeyno Eracar) che, sopraffatta dal dolore, ha delle allucinazioni su Inci.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 23 giugno)

Gul, chiamata per identificare il corpo della figlia Inci, entra in fase di negazione del lutto e non la riconosce. Pars fa un discorso minaccioso a Eren e a tutti gli agenti della squadra: non verrà tollerata alcuna fuga di notizie in merito al caso di omicidio. Ilgaz, che vorrebbe che Ceylin continuasse a difendere il fratello, fa un altro tentativo con Cinar, per cercare di scoprire che cosa nasconda, ma non ottiene alcuna risposta. Metin è sempre più reticente nel voler riconfermare Ceylin come avvocato del figlio.

Le anticipazioni di domenica 30 giugno