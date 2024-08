“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: la confessione di Cinar

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 4 agosto su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Segreti di famiglia"

La famiglia Kaya si accorge che Cinar (Arda Anarat), non è in camera sua. Preoccupato, Metin (Huseyin Avni Danyal), gli telefona ma il cellulare squilla dentro il cassonetto dove Zafer (Ali Seckiner Alici) l’ha costretto a gettarlo. Mentre suo padre sta uscendo a cercarlo, arriva il ragazzo semi coperto di sangue. Tra le lacrime confessa di aver ucciso il padre di Ceylin (Pinar Deniz). Ceylin affronta Engin (Onur Durmaz), il quale le confessa di aver ucciso Inci ma non manifesta nessun tipo di pentimento, arrivando persino a dare alla ragazza la colpa della sua stessa morte, affermando che l’abbia provocato. Ceylin è tentata di vendicarsi uccidendolo ma, all’ultimo momento, non riesce a fargli del male. Engin ne approfitta per fuggire ma viene inseguito e bloccato da Ilgaz (Kaan Urgancioglu). Arriva anche Eren (Ugur Aslan) che arresta l’assassino e lo porta alla centrale, dove Pars (Mehmet Yilmaz Ak) prova a interrogarlo. Engin non intende parlare se non in presenza di suo padre Yekta (Ugur Polat).

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 28 luglio)

Yekta deve trovare un finto testimone che dia un alibi a Engin e un sospettato sul quale far ricadere la colpa, servendosi dell’aiuto di Cuneyt. Engin ripassa la finta ricostruzione della notte del delitto col padre Yekta. Pars convoca Ceylin e Ilgaz a dare la loro versione sugli eventi verificatisi a casa di Ozan. Ilgaz e Ceylin si presentano davanti a Pars come marito e moglie. Nonostante le insistenze di lui, rifiutano di rivelare dettagli e motivazioni del matrimonio. Zafer è distrutto per la scarcerazione di Cinar.

Le anticipazioni di domenica 4 agosto