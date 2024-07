“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: la decisione di Pars distrugge Zafer

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 28 luglio su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Continua il lavoro di Ilgaz (Kaan Urgancioglu) e Ceylin (Pinar Deniz) per provare l’innocenza di Cinar (Arda Anarat), nonostante gli ostacoli messi sulla loro strada da Yekta (Ugur Polat). Pars (Mehmet Yilmaz Ak) è sempre più convinto che Ceylin sia coinvolta nella sparizione degli spazzolini da denti dalla casa del professore Ozan (Ozay Ozguler). Lacin (Nilgun Turksever) confessa a suo marito di essere andata a trovare la famiglia di Inci (Ece Yuksel) ed è affranta per l’enorme dolore che ha provocato suo figlio. Tuttavia si scaglia contro Yekta ritenendolo responsabile del comportamento di Engin (Onur Durmaz). Sulla base di nuovi sviluppi, Pars interroga di nuovo Cinar. E dopo aver appurato che il ragazzo era altrove mentre Inci veniva uccisa, ordina il suo rilascio. Zafer (Ali Seckiner Alici) è distrutto dalla notizia della scarcerazione di Cinar e Gul (Zeyno Eracar) minaccia di non considerarlo più suo marito se non farà qualcosa. Così Zafer mette in atto un piano per vendicarsi del giovane, tenendo all’oscuro la sua famiglia con la scusa di dover partire per lavoro.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 21 luglio)

Metin va a trovare il figlio Cinar in ospedale, dove il ragazzo sta riprendendo le forze. Ilgaz è costretto ad andare in prigione dal nonno, Mert Kaya, per rintracciare il famoso taxi su cui è salita Inci la notte dell’omicidio. Pars ha ottenuto dal ministero il permesso di fare una indagine sullo strano comportamento di Ceylin ed Eren. Zumrut continua a negare di aver trascorso la notte in albergo con Osman. Ceylin intanto, dopo aver scoperto che Engin è l’assassino di sua sorella, è fuori di sé...

