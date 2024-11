“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: le indagini proseguono…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 novembre

Seda (Nergis Ozturk) viene fermata da Mert (Cezmi Baskin), che la minaccia: deve cancellare dalla memoria tutto ciò che riguarda Cinar (Arda Anarat), altrimenti lui colpirà la figlia adottiva. Nel frattempo, i risultati delle analisi sul sangue di Engin (Onur Durmaz) rivelano un avvelenamento da arsenico. Yekta (Ugur Polat) si reca in ospedale con Lacin (Nilgun Turksever) e Seda irrompe nella stanza del medico chiedendo notizie del figlio. La dottoressa gli riferisce che si tratta di una intossicazione alimentare, ma lui ovviamente non ne è affatto convinto. Accusa Seda di aver giocato sporco per il suo personale desiderio di vendetta. Ilgaz (Kaan Urgancioglu) intanto si reca da Pars (Mehmet Yılmaz Ak) insieme con Ceylin (Pinar Deniz) e lo convince a collaborare con loro mostrandogli il foglietto trovato nelle tasche di Engin, in cui appaiono tutti i nomi delle persone che sta ricattando...