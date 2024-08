“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: minacce e verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 4 settembre su Canale 5 (merc. ore 21.20) Simona De Gregorio







Metin si sbarazza di tutto ciò che possa collegare Cinar alla morte di Zafer, ma non si accorge che Defne ha sottratto un calzino dalla pila degli abiti da distruggere. Gul non si fida di Osman e Aylin e cerca conforto in Zumrut. Ilgaz e Ceylin fanno rientro a casa e trovano Metin mentre sta soccorrendo Cinar, sanguinante. Osman è in stato di fermo al Palazzo di Giustizia e Ceylin parla con lui. Engin racconta a Pars di essere stato in clinica la notte dell’omicidio.