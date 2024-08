“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Osman scagionato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda l'11 agosto su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Neva (Basak Gumulcinelioglu) va a trovare Makbule (Ozlem Cakar), ma riceve un’accoglienza fredda dalla piccola Defne (Beren Nur Karadis). Intanto Ceylin (Pinar Deniz) e Ilgaz (Kaan Urgancioglu) stanno andando all’hotel dove Osman (Onur Ozaydin) ha passato la notte con Zumrut (Esma Yesim Gul) e apprendono dal concierge che quella sera in albergo c’era un matrimonio. Si recano quindi a casa della sposa per visionare un video del matrimonio e nel filmato si vedono Osman e Zumrut, quindi il cognato di Ceylin è scagionato. Engin (Onur Durmaz) viene portato in tribunale e lì dichiara di non essere lui l’assassino di Inci (Ice Yuksel) bensì, suo padre Yekta (Ugur Polat). L’avvocato va subito da Pars (Mehmet Yilmaz Ak) per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto. Pars decide così di allearsi con Ilgaz, Ceylin ed Eren (Ugur Aslan).

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 4 agosto)

Metin si sbarazza di tutto ciò che possa collegare Cinar alla morte di Zafer, ma non si accorge che Defne ha sottratto un calzino dalla pila degli abiti da distruggere. Gul non si fida di Osman e Aylin e cerca conforto in Zumrut. Ilgaz e Ceylin fanno rientro a casa e trovano Metin mentre sta soccorrendo Cinar, sanguinante. Osman è in stato di fermo al Palazzo di Giustizia e Ceylin parla con lui. Engin racconta a Pars di essere stato in clinica la notte dell’omicidio.

Le anticipazioni di domenica 11 agosto