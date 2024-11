“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Seda viene arrestata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 novembre

La cella di Engin (Onur Durmaz) viene perquisita dai secondini che trovano il suo cellulare sotto il materasso della branda. Pars (Mehmet Yilmaz Ak) chiede che il detenuto venga messo in isolamento e scopre di essere stato preceduto da Ilgaz (Kaan Urgancioglu), che ha fatto la sua stessa richiesta. Così il procuratore convoca l’avvocato Seda (Nergis Ozturk) perché sospetta che sia stata lei a far entrare il cellulare in carcere. La donna nega, ma Pars ordina il sequestro del cellulare e del computer di Seda facendola arrestare. Intanto Neva (Basak Gumulcinelioglu) va a trovare Engin in carcere, ma al suo arrivo il ragazzo viene trovato privo di sensi nella sua cella e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi... Tugce (Merve Ates) chiede l’aiuto di Eren (Ugur Aslan) per salvare sua madre dal marito violento.