“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: un caso da risolvere

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 novembre

Per tutti i fan di Segreti di famiglia, che racconta le intricate vicende di una famiglia che è messa di fronte a segreti inconfessabili e a misteri del passato, la soap turca torna in onda da lunedì 11 nel pomeriggio di Canale 5 (dopo essere stata interrotta a fine agosto). Ritroveremo quindi l’avvocatessa Ceylin (Pinar Deniz) che, aiutata dal procuratore Ilgaz (Kaan Urgancioglu) con il quale ha una relazione, cerca di far luce sull’omicidio della sorella, per il quale è stato arrestato Engin (Onur Durmaz). Ma sarà stato lui?