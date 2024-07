“Segreti di famiglia”, le anticipazioni: Yekta protegge il figlio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 17 luglio su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Segreti di famiglia"

Nonostante gli sforzi di Aylin (Pınar Caglar Gencturk) di aiutare la sorella Ceylin (Pinar Deniz), Zafer (Ali Seckiner Alici) è irremovibile e decide di rinnegare la figlia. Celyn e Ilgaz (Kaan Urgancioglu) vanno alla stazione dei taxi a domandare se qualcuno ha visto Inci (Ece Yuksel) la notte in cui è stata uccisa. Quando esce dallo studio insieme a Ilgaz, Celyn si accorge di aver lasciato lì il telefono. Ilgaz lo va a recuperare e sorprende Engin (Onur Durmaz), che, rapito, annusa una sciarpa per sentire il profumo di Ceylin. Ceylin va a casa dei genitori di Engin e, mentre i due chiacchierano in cucina, alza gli occhi e vede una barchetta rossa appoggiata su una mensola. La donna capisce che è di Inci e, sconvolta, si allontana dalla villa. Yekta (Ugur Polat), sospettando che suo figlio sia il vero responsabile della morte della ragazza, ha fatto bruciare tutti i mobili del salotto per coprire eventuali tracce e ha incaricato sua moglie di ricomprarli.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 7 luglio)

Zafer racconta a Ceylin di quando ha scoperto che Inci spacciava droga. Ilgaz cattura Serdar e lo consegna alla narcotici. Pars interroga Ozan e Nurcihan, denunciati anonimamente proprio da Ceylin, e scopre che lei ed Ilgaz erano entrati con l’inganno in casa dei due coniugi. Metin rivela a Zafer che Ceylin difende quello che lui crede essere l’assassino di Inci. Ceylin viene avvisata da Aylin che il padre sa la verità, ovvero che sta difendendo Cinar, quindi si precipita a casa per affrontare Zafer e parlargli, ma...

Le anticipazioni di mercoledì 17 luglio