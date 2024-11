“Segreti di famiglia”, le trame dal 18 al 22 novembre 2024

Ceylin e Ilgaz fanno irruzione in casa di Meltem per salvare Elif, proprio mentre la donna cerca di somministrare qualcosa di sospetto alla figlia. La ragazzina viene trasferita in ospedale e, una volta scoperto cosa le fosse stato iniettato, Ilgaz convalida l'arresto definitivo per la madre. Parla e la sua squadra vincono la gara ma la ragazza tenta il suicidio per sottrarsi al ricatto di Engin. Aylin trova nella sua tasca il biglietto anonimo con le minacce, Ceylin lo vede e capisce subito che è opera di Engin, che non esita a telefonare per rivendicare le sue azioni.