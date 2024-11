“Segreti di famiglia”, le trame dall’11 al 15 novembre 2024

Ceylin è furiosa e desidera vendicarsi di tutti: Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per averle nascosto la verità ed Eren per aver difeso il suo amico rimanendo in silenzio. Metin si scusa, ma le sue parole non bastano. Ilgaz le rivela che l'amore che prova per lei lo ha bloccato dal parlare, temendo di perderla. Eren cerca di farle capire le motivazioni dietro le azioni di Metin e il silenzio di Ilgaz, ma non c'è nulla da fare.