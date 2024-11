“Segreti di famiglia”, le trame del 3 e del 5 dicembre 2024

Ceylin si sveglia in un bosco, sporca, ferita e con una pistola accanto. Non sembra ricordare nulla ma è evidentemente sotto shock. Ilgaz tenta ripetutamente di contattarla al cellulare, ma senza successo. Ceylin sembra scomparsa insieme a Engin che, nel frattempo, è evaso dall'ospedale. I procuratori Ilgaz e Pars devono riuscire a scoprire dove si sia diretto, perciò, con l'aiuto di Eren e di altri poliziotti, visionano le registrazione delle telecamere del parcheggio e controllano tutti i veicoli in entrata e in uscita, fino a scoprire che una delle auto è proprio quella di Engin, portata in ospedale da sua madre Lacin. Pars interroga sia lei sia Yekta perché è sicuro che stiano aiutando il figlio. Una venditrice di fiori riconosce il volto di Zafer su uno dei volantini affissi da Ceylin e cerca di rintracciare la ragazza senza successo. Metin ha un acceso confronto con Makbule quando le comunica la sua decisione di mandare via di casa loro padre, Mert.