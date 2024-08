“Segreti di famiglia”: Mediaset sospende la soap

Cosa succederà alla nuova dizi ricca di misteri? “Segreti di famiglia” - Ceylin (Pınar Deniz) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Cambio di programmazione nella fascia serale di Canale 5, per “Segreti di famiglia”, la soap turca vincitrice di un Emmy. Quella di giovedì 29 agosto è stata l'ultima (per ora) puntata della prima stagione in onda su Canale 5, dove questa estate le vicende di Ilgaz e Ceylin avevano comunque fatto appassionare molti telespettatori, con picchi di 1,9 milioni e uno share superiore al 15%. L'appuntamento con “Segreti di famiglia”, invece, la domenica sera sarà sostituito con quello con "La rosa della vendetta". La "dizi" dovrebbe tornare in onda prossimamente sempre nella fascia serale.