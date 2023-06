“Sei sorelle”, le anticipazioni: a Elisa cade il mondo addosso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

La lettura del testamento di Don Fernando (Emilio Gutierrez Cava) sta per iniziare e le sorelle Silva si uniscono per ascoltare le ultime volontà del padre. Con loro c’è l’avido zio Ricardo (Juan Ribò) che pur di velocizzare questa pratica è riuscito a ottenere il certificato di morte del fratello in tempi molto brevi. Fatto, questo, che insospettisce Salvador Montaner (Alex Adrover), ancora molto legato a Diana (Marta Larralde). Montaner teme che lo zio voglia approfittarsi delle nipoti e della donna che ama, quindi inizia a indagare. Intanto a casa Silva l’avvocato consegna una lettera a Elisa (Carla Diaz), per volontà di Don Fernando. La piccola è molto commossa e si apparta per leggere le parole del padre. In quel momento Montaner si presenta, convinto di portare una splendida notizia: il nome di Don Fernando non appare sulla lista dei passeggeri della nave affondata. Il colpo di scena lascia tutti senza parole e il testamento, quindi, viene richiuso. Al piano di sopra, però, Elisa ha aperto la busta e ciò che legge la getta nella disperazione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 giugno)

Capricciosa come sempre, Elisa decide di togliere il gesso, ma così compromette la guarigione della gamba. Le sorelle Silva si riuniscono per decidere una volta per tutte come affrontare la questione della morte del padre: racconteranno che è defunto nel naufragio della sua nave per Cuba. Donna Dolores è disposta a tutto per evitare che suo figlio parta per la guerra in Marocco, e corrompe un alto funzionario. La relazione tra German e Adela continua, ma Carolina torna dal suo viaggio col figlio del sarto appena nato.

Le anticipazioni dal 19 al 23 giugno