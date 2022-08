“Sei sorelle”, le anticipazioni: Blanca e Cristobal lottano insieme

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 agosto al 2 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.00 Mariona Tena e Alex Gadea Valentina Ondei







Cristobal (Alex Gadea) cerca di far fronte all’epidemia di vaiolo che in poco tempo ha già fatto molte vittime (un’operaia della fabbrica è stata tra le prime, come sappiamo). Blanca (Mariona Tena) non vuole restare a guardare: ha avuto la malattia da bambina, è improbabile che possa infettarsi di nuovo, e quindi dice a Cristobal che vuole dargli una mano. Il medico è entusiasta, ma preferisce parlarne prima con Rodolfo (Ferdinando Andina). Donna Dolores (Kiti Manver) mostra il suo disappunto: non è la prima volta che la futura suocera di Blanca cerca di tenere lontani i due giovani. Intanto la fabbrica è in quarantena: gli operai son chiusi dentro, molti tra loro sono contagiati, e Diana (Marta Larralde) cerca di assisterli con Salvador (Alex Adrover). In loro aiuto arrivano appunto Cristobal e Blanca. La loro intesa è perfetta e riescono a salvare molte vite: il dottore è convinto che Blanca potrebbe diventare una bravissima infermiera e continuare a lavorare al suo fianco… Ma anche in questo caso Donna Dolores la pensa diversamente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 agosto)

Celia e Petra hanno recuperato l’amicizia, ma la Silva non può fare a meno di provare gelosia ogni volta che vede l’amica in compagnia del fidanzato. Adela annuncia alle sorelle le nozze con Mauro. Salvador confessa a Diana che lei è l’unica donna che lui abbia mai amato. Rodolfo dice ad Adela che Mauro non ha rimborsato la prima parte del prestito e non è nemmeno tornato da Londra: è scomparso! Proprio nel momento in cui la fabbrica deve far fronte a un ordine molto importante, tra i lavoratori si diffonde il vaiolo.

Le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre