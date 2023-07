“Sei sorelle”, le anticipazioni: Blanca oppressa dalla suocera

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 4 agosto luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







Blanca (Mariona Tena) è esausta. Le angherie della futura suocera le hanno logorato i nervi. Quindi non bada ai suoi malesseri e capogiri convinta che la causa sia dovuta ai continui stress ai quali la donna la sottopone. Invece la situazione è molto più grave di quel che immagina. Dona Dolores (Kitty Mànver), pur di non vederla all’altare al fianco di suo figlio, la sta avvelenando lentamente. Rodolfo (Fernando Andina), ignaro delle azioni della madre, è convinto che tra le due inizi a correre buon sangue. Ora Dona Dolores pretende che la giovane si metta contro sua sorella Adela (Celia Freijeiro) e le vieti di fare beneficenza all’ospizio dei poveri. Non vuole che la maggiore delle Silva sminuisca la sua immagine agli occhi della società visto che è proprio lei a presiedere l’orfanatrofio. Blanca affronta Adela e per convincerla a fare un passo indietro, confessa che la Loygorri sa del suo amore per Cristobal ed è pronta a raccontare tutto a suo figlio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 luglio)

I dissapori tra Gabriel e Francisca non riescono a trovare una soluzione, nonostante Antonia cerchi di mettere pace tra i due fidanzati. Il ritorno a casa di Francisca ha mandato su tutte le furie Rodolfo che chiede a Blanca di tagliare i ponti con la sorella. Le cure del dottor Uribe non sono più sopportabili e Celia grazie all’aiuto di Aurora trova una soluzione ai suoi problemi. Ritornato all’ospedale da campo con le medicine Cristobal capisce che è arrivato il momento di fare un passo importante con Marina.

Le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto