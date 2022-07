“Sei sorelle”, le anticipazioni: Blanca, Rodolfo ti tradisce da tempo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 agosto su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Blanca (Mariona Tena) non riesce più a nascondere le sue preoccupazioni. Prossima alle nozze con Rodolfo Loygorri (Fernando Andina), vuole capire come mai il fidanzato sia sempre più scostante: se prima si mostrava attento e premuroso, ora è spesso irascibile. Altro motivo d’ansia sono le continue liti tra Rodolfo e Cristobal (Alex Gadea): Blanca cerca in ogni modo di riportare la pace tra i due fratelli. All’ennesimo dissapore tra i fidanzati assiste anche Francisca (Maria Castro), che decide di raccontare alla sorella della conversazione avvenuta alla festa di primavera tra Rodolfo e Victoria (Marta Torné), insinuando che potrebbero essere più che amici. Blanca allora si confida con Cristobal. Vittima delle pressioni della ragazza, lui finalmente le confessa che il fratello e Victoria hanno una relazione segreta, motivo delle loro continue liti. Mentre Blanca si dispera, Rodolfo medita di fuggire a Parigi con l’amante. Ma la loro partenza potrebbe avere un finale inaspettato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 luglio)

Per “placare” l’infatuazione di Elisa per Montaner, Diana escogita un piano infallibile… Che avrà, però, conseguenze sulla piccola Silva. Grazie alla testimonianza di Celia, per Miguel si aprono le porte del carcere; la notizia esce su tutti i giornali, è uno scandalo enorme. Per pagare il silenzio di Facunda, le sorelle Silva cercano ovunque il denaro ma con scarsi risultati. Durante la cena organizzata da Donna Dolores per riunire i suoi figli, Rodolfo si mostra affettuoso con Blanca, ma ha un secondo fine.

Le anticipazioni dall’1 al 5 agosto