“Sei sorelle”, le anticipazioni: che suocera ingombrante!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Blanca (Mariona Tena) è preoccupata: tener testa alla futura suocera Donna Dolores (Kiti Manver) richiede molte energie, soprattutto quando si parli dell’organizzazione delle nozze con Rodolfo (Ferdinando Andina). La baronessa esige che la cerimonia sia all’altezza del rango di famiglia; la giovane Silva, che ormai vive in ristrettezze, cerca però di arginare le continue richieste della nobildonna celando il suo disagio per non farla insospettire. Donna Dolores capisce comunque che c’è qualcosa che non va quando Blanca fa di tutto per convincerla della bontà della sua idea: vestirà l’abito che fu della sua defunta madre. Blanca, comunque, è sfinita. È così logorante gestire la madre del fidanzato, lavorare tutto il giorno in fabbrica, tener fede a tutti gli impegni mondani, che rifiuta un invito di Rodolfo inventandosi un malessere. Quando il dottor Cristobal (Alex Gadea), fratello dello sposo e segretamente innamorato di Blanca, viene a sapere che la ragazza non si sente bene, va subito a casa Silva. Peccato che venga visto e che l’avvistamento sia riferito a Donna Dolores, che inizia a non vedere di buon occhio le continue visite del secondogenito alle sei sorelle.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 giugno)

Molti operai dell'azienda Silva vogliono scioperare: se Adela non troverà i soldi per pagare i loro arretrati, i tessuti non saranno consegnati in tempo e sarà la fine della ditta. Ogni stratagemma è valido per Elisa, che vuole a tutti i costi conquistare Montaner; Diana invece interpreta in modo errato il comportamento del direttore della fabbrica. Celia continua a insegnare a leggere all'operaia Petra e la ragazza fa molti progressi. Francisca rifiuta di cantare nel caffè-concerto dei genitori di Gabriel, che deve cercare una soluzione.

Le anticipazioni dal 13 al 17 giugno