“Sei sorelle”, le anticipazioni: Cristobal ha deciso: se ne andrà

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

Marina (Eva Almaya) ha capito che il sentimento che lega Cristobal (Alex Gadea) alle sorelle Silva, e in particolare a Blanca, è molto forte e va oltre l’amicizia e la stima. Per rassicurarla, il medico le propone di lasciare tutto e partire per il Marocco: insieme potranno dare il loro contributo alla patria curando i feriti in un ospedale da campo vicino al fronte. In realtà Cristobal vuole fuggire il più lontano possibile dalla sua futura cognata e lasciarla libera. Quando Blanca (Mariona Tena) scopre l’intenzione del medico di partire per la guerra, rimane sconvolta e gli chiede un ultimo incontro. Blanca lo ama, infatti, ma lo scandalo sarebbe troppo grande. Per Cristobal, invece, tutto sembra molto più semplice: a lui basta solo una sua parola per rinunciare al Marocco, a Marina, alla sua vita, per vivere alla luce del sole il loro amore senza pensare al giudizio del mondo. Ma Blanca tace. Così Cristobal, dopo un ultimo saluto, fa i bagagli e si reca alla stazione. Un silenzio per la Silva che potrebbe rimpiangere per tutta la vita.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 giugno)

La lettera che Don Fernando ha lasciato a Elisa contiene un segreto custodito per anni: la piccola di casa Silva in realtà è figlia dello zio Ricardo. Adela e Diana sapevano la verità, ma non hanno mai parlato. Carolina ha la conferma che il marito la tradisce. Le porte del carcere si aprono per Cristobal, accusato di aver falsificato il certificato di morte di Don Ricardo. Marina capisce che il suo fidanzato ha fatto tutto questo per amore di Blanca. Disperata per la delusione d’amore, Celia tenta il suicidio.

Le anticipazioni dal 3 al 7 luglio