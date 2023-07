“Sei sorelle”, le anticipazioni: Cristobal in prima linea

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







Cristobal Loygorri (Alex Gadea) non ha tempo per pensare a quello che ha lasciato a Madrid, l’amore per Blanca (Mariona Tena) sembra ormai un ricordo sbiadito: la guerra in Africa, con i suoi orrori, ha cancellato tutto. Ora il suo compito è quello di organizzare al meglio l’ospedale da campo e salvare più vite possibili, e per questo sa che in pratica può contare solo sulle sue forze. Marina (Eva Almaya) è sempre al suo fianco, ma ha dei momenti di cedimento: tutta questa sofferenza e disperazione gettano la donna nello sconforto. Cristobal però non perde il suo spirito combattivo e riesce a darle la forza necessaria per andare avanti. In loro aiuto è arrivato al campo anche il giovane Carlitos (Jorge Clemente), che ha deciso di arruolarsi volontario per dimostrare a Elisa che è un vero uomo. Le medicine comunque scarseggiano e, nonostante gli sforzi del medico, tanti soldati muoiono sotto i suoi occhi. Così Cristobal è costretto a prendere una decisione pericolosa, mentre Blanca continua a essere umiliata dalla futura suocera e si domanda se lasciar partire Cristobal sia stata la scelta giusta.

La vera madre del bambino di Carolina inizia a ricattare la donna per non rivelare a German la verità sul piccolo. In prigione Adela riceve la visita di Don Ricardo che la minaccia. La festa di debutto di Elisa è un vero disastro: lei incolpa le sorelle, ma in realtà la responsabile del fiasco è la sua amica Sofia. Blanca accetta la proposta di matrimonio di Rodolfo nonostante Donna Dolores sia contraria alle nozze. Costretta a subire le dolorose cure psichiatriche, Celia soffre in silenzio per non preoccupare le sorelle.

