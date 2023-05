“Sei sorelle”, le anticipazioni: dateci tutto il vostro carico!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







Don Ricardo Silva (Juan Ribó) è deciso a mandare sul lastrico le nipoti e non perde occasione per sabotare il loro lavoro. Fortunatamente Diana (Marta Larralde), nonostante il periodo difficile e l’epidemia di vaiolo, è riuscita a confezionare tutti i tessuti per la fornitura all’Hotel delle Terme. Questa commessa porterà un buon guadagno e risolleverà le sorti dell’azienda delle sei sorelle. Una clausola molto rigida, però, prevede l’annullamento del pagamento se la merce non arriverà in tempo… Quando zio Ricardo scopre che la consegna è prevista per l’indomani mattina, ordina ai suoi scagnozzi di assaltare il furgone e impossessarsi del carico. Volti mascherati e pistole alla mano, i furfanti fermano il camioncino. Salvador Montaner (Alex Adrover), che temeva una cosa del genere, cerca di ottenere la “pietà” dei banditi. Per un momento riesce ad avere la meglio, ma viene poi colpito con violenza. Mentre giace a terra i ladri scappano con la merce. Per le sorelle Silva inizia un nuovo incubo.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 maggio)

A casa Silva si vivono momenti drammatici: Francisca potrebbe non sopravvivere alla malattia che l’ha colpita. Durante l’epidemia di vaiolo Cristobal e Blanca sembrano molto affiatati e complici: questo, però, non piace a Donna Dolores, che fa di tutto per allontanare il suo secondogenito dalla giovane Silva. Petra trova i racconti autobiografici di Celia e li legge. Con determinazione Salvador chiede a Diana di sposarlo ma poi commette un passo falso che potrebbe compromettere la loro unione.

