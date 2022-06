“Sei sorelle”, le anticipazioni: Diana difende l’azienda di famiglia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Tra Diana (Marta Larralde) e Ferdinando Montaner (Alex Adrover) non è mai corso buon sangue. Per questo la secondogenita di casa Silva non approva la scelta della sorella Adela (Celia Freijeiro) di mettere il giovane avvocato alla guida dell’azienda tessile paterna e non perde occasione per rimarcarlo. In effetti le sorelle Silva non sanno che Montaner ama il gioco d’azzardo e che in più di un’occasione ha risolto i problemi legali della fabbrica seguendo i consigli di un amico molto più preparato di lui… La tensione cresce quando gli operai, senza paga da settimane, vogliono scioperare. Mentre il fedele capo-operaio Benjamin Fuentes (Joaquin Climent) cerca di placare gli animi, altri li fomentano perché la fabbrica si blocchi fino a quando non arriverà il denaro: alla fine, dunque, metà degli operai decide di non lavorare, e questa sarebbe una catastrofe per la famiglia Silva. Diana allora propone una soluzione estrema: convincerà le sue sorelle? Intanto lo zio Ricardo (Juan Ribó) trama alle loro spalle…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 maggio al 3 giugno)

Per Don Fernando Silva è un giorno speciale: sua figlia Blanca festeggia il fidanzamento col banchiere Loygorri di fronte a tutta l’alta società spagnola. Dopo un incontro col fratello Ricardo, però, Don Fernando ha un malore e muore. Adela, la maggiore delle sei figlie di Don Fernando, riunisce le sorelle e insieme decidono di mentire sulla sua morte: diranno che è partito per un lungo viaggio… Devono però affrontare una verità a loro ignota: l’azienda tessile di famiglia è sull’orlo del fallimento!

Le anticipazioni dal 6 al 10 giugno