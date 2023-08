“Sei sorelle”, le anticipazioni: Diana diventa un agente segreto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 agosto al 1 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

Diana (Marta Larralde) è risoluta e determinata, ha lottato come una leonessa per salvare la fabbrica di famiglia ed è sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne… Così, dopo aver scoperto che il fidanzato Alonso (Manu Fullola) è una spia e si trova in difficoltà, non esita ad aiutarlo portando a termine una missione importante. Alonso, colpito dall’audacia di Diana, parla con i suoi superiori che decidono di ingaggiarla per un altro incarico. Nel frattempo, Salvador Montaner (Alex Adrover) dice alla giovane che ha recuperato la memoria e ricorda tutto l’amore che provava per lei. Ma la Silva è proiettata verso il futuro, e il suo futuro è con Alonso e intende continuare ad aiutarlo nelle sue missioni. L’indomani, infatti, durante un pranzo di beneficenza, dovrà avvicinare una baronessa e scoprire quando il marito, un importante generale, partirà per la Germania. Un compito apparentemente facile, ma che si rivelerà un disastro. La missione sembra fallita, ma a Diana viene offerta un’altra occasione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 agosto)

Tornato dal fronte, Carlitos spiega a Elisa che la lettera d’amore non era indirizzata a lei. Al termine della cerimonia per le nozze tra Blanca e Rodolfo arriva la notizia che Cristobal è vivo e che presto tornerà a Madrid. Blanca ha un malore. Infuriato per il furto delle casse d’oppio, Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per capire chi di loro stia cercando di tradirlo. Don Luis propone a Francisca di sposarlo in modo che il figlio che aspetta non venga dato in adozione: la decisione adesso spetta alla Silva.

Le anticipazioni dal 28 agosto al 1 settembre