“Sei sorelle”, le anticipazioni: è ora di dire la verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05







Per le sorelle Silva non è più sostenibile vivere nella menzogna. Da tempo mentono sulla morte del padre dicendo che un lungo viaggio d’affari lo tiene lontano da casa. Solo Cristobal (Alex Gadea), il medico di famiglia, conosce la verità: ai tempi, per aiutare le sei donne falsificò il certificato di morte in modo da poter dare degna sepoltura alle spoglie di Don Ferdinando. Le cose cambiano quando le Silva leggono sul giornale la notizia del naufragio della nave Proteus nei pressi delle coste cubane: decidono così di approfittare della situazione e raccontare a tutti che loro padre stava viaggiando proprio su quella nave. È un’ultima menzogna… Vestite a lutto, dunque, ricevono l’avvocato di famiglia che però dice loro di avere delle perplessità sulla lettura delle ultime volontà di Don Ferdinando: in effetti per ora l’uomo è dato per disperso. Don Ricardo (Juan Ribò), però, non vuole sentire ragioni, rivendica parte dell’eredità del fratello ed è pronto a tutto pur di leggere il testamento. Ma il destino giocherà un brutto scherzo a tutta la famiglia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 giugno)

Nonostante i suoi sforzi, Diana non è riuscita a salvare la fabbrica: Don Ricardo prende il controllo della Tessuti Silva. Le truppe spagnole stanno per partire per la guerra in Marocco e Rodolfo chiede a Blanca di anticipare le loro nozze. La relazione tra Adela e German continua, nonostante la donna faccia di tutto per porre fine ai loro incontri, e anche Rosalia pensa sia giusto così. Durante la festa per l’anniversario di fidanzamento tra Blanca e Rodolfo, Francisca arriva alla festa creando scompiglio.

Le anticipazioni dal 12 al 16 giugno