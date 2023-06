“Sei sorelle”, le anticipazioni: Francisca dà scandalo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

Dopo aver vissuto per qualche giorno all’Ambigù, Francisca (Maria Castro) vuole rappacificarsi con le sorelle e torna a casa. Ad attenderla c’è Blanca (Mariona Tena) che le ricorda come, grazie alla sua esibizione canora in un locale di dubbia moralità, il buon nome della famiglia Silva ora sia sulla bocca di tutti, e quindi la caccia nuovamente. Rosalia (Vicky Pena) assiste alla scena e non si capacita della durezza di Blanca. La giovane, infatti, ha ben altro a cui pensare: Rodolfo (Fernando Andina) le ha comunicato che presto partirà per combattere in Africa. A sollevare un poco il morale della giovane, ci sarebbe la festa organizzata da Donna Dolores (Kity Mànver) per il fidanzamento. Festa a cui, ovviamente, Francisca non è stata invitata. Tutto sembra procedere bene, ma al brindisi irrompe nel salone la cantante che inveisce contro la povera Blanca creando scandalo tra gli elegantissimi ospiti. Se Blanca è sconvolta, Donna Dolores prepara già la sua vendetta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 maggio al 2 giugno)

Rosalia riprende in mano gli unici ricordi che le sono rimasti della figlia che ha dovuto abbandonare appena nata, e Merceditas la vede piangere. L’amicizia tra Elisa e Carlitos si rafforza sempre di più: i due ragazzi sembrano essere in grande sintonia. Donna Dolores sta organizzando una grande festa per i quattro anni di fidanzamento di suo figlio Rodolfo con Blanca e farà di tutto per salvare il buon nome della sua famiglia. L’infermiera Marina, nuova fiamma di Cristobal, chiede aiuto a Blanca in vista della festa.

Le anticipazioni dal 5 al 9 giugno