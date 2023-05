“Sei sorelle”, le anticipazioni: Francisca svela la sua doppia vita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







Per le aristocratiche sorelle Silva il momento è veramente terribile: la fabbrica di tessuti è sull’orlo del fallimento e loro rischiano di finire sul lastrico. A peggiorare la situazione ci si mette Francisca (Maria Castro) che, decisa a inseguire la passione per il canto, torna sul palco del discusso locale Ambigui. Come sempre si presenta in scena con il volto coperto per non farsi riconoscere. La sua esibizione, però, è un tale successo che i presenti le chiedono il bis, e in questo momento di assoluta euforia Francisca decide di togliersi la maschera rivelando la sua identità. Ora la sua “doppia vita” è sulla bocca di tutti. Blanca (Mariona Tena) apprende dell’accaduto dal fidanzato, il nobile finanziere Rodolfo (Fernando Andina), che le ordina di “frenare” la sorella e vietarle di continuare ad esibirsi. Lo scontro tra le due Silva è duro e Francisca decide di lasciare la casa di famiglia. Ma per Donna Dolores (Kity Mànver), futura suocera di Blanca, non è abbastanza e così mette in atto un piano diabolico per salvare la reputazione di suo figlio.

Due scagnozzi rubano il furgone con i tessuti destinati all’Hotel delle Terme; Montaner cerca di sventare la rapina, ma viene colpito con violenza. Quando Adela scopre che il suo promesso sposo ha già una moglie, si confida con Diana. Il lavoro di Blanca come infermiera irrita Rodolfo e i loro battibecchi sono all’ordine del giorno. Preoccupata che suo figlio Cristobal possa innamorarsi della fidanzata del fratello, Donna Dolores lo esorta a trovare una fidanzata, ma lui già frequenta una certa Marina.

