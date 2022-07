“Sei sorelle”, le anticipazioni: la doppia vita di Francisca

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Francisca (Maria Castro) sembra timida e insicura, ma in realtà vive una vita alquanto spericolata. Di giorno è la giovane aristocratica appassionata di canto; di notte, per sostenere economicamente la famiglia, si trasforma nella Bella Margarita e si esibisce come cantante all’Ambigù. Quando Luis Civantos (Cristobal Suarez), suo maestro di canto, ignaro di questa doppia vita, le offre l’opportunità di fare un provino per entrare in un’importante scuola di canto, Francisca è al settimo cielo. Dall’esito della prova dipenderà il suo futuro, un futuro che potrebbe portarla molto lontano! L’esibizione, però, va male. Il famoso maestro Tabuyo (José Luis Navarro) non l’ha apprezzata e vorrebbe piuttosto ascoltare, oltre alle varie candidate “ufficiali”, anche quella certa Bella Margarita… Non sa che lei e Francisca sono la stessa persona! Alla notizia che Tabuyo sarà in sala all’Ambigù, Francisca teme di essere riconosciuta, ma al suo fianco c’è Gabriel (Ricard Sales) che le dà la forza necessaria per salire sul palco. Il suo numero è un successo, ma le costerà molto caro.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 luglio)

Un ammiratore segreto regala mazzi di fiori ad Adela scatenando molti pettegolezzi; German interviene e scopre la sua identità. Questa scoperta sarà una sorpresa per tutti. Nonostante le rimostranze di Rodolfo, Cristobal è determinato a prendersi cura di Blanca, che sembra essere molto malata. Lucia toglie il saluto a Francisca: la Silva teme che la sua amica abbia scoperto che lei è la Bella Margarita. Petra organizza un appuntamento per Celia con suo cugino Joaquin, e i due sembrano piacersi.

