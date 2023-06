“Sei sorelle”, le anticipazioni: la furia di Elisa travolge la famiglia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

La lettera scritta da Don Fernando (Emilio Gutierrez Cava) e consegnata dall’avvocato a Elisa (Carla Diaz) ha aperto gli occhi della ragazza su una terribile verità: il suo vero padre è Don Ricardo (Juan Ribó). Adela (Celia Freijeiro) e Diana (Marta Larralde) hanno custodito il segreto per anni, pensando di fare il bene della “sorellina”. Ora, invece, Elisa è infuriata con loro e si rifugia tra le braccia dello “zio”. Zio che, per altro, ha sempre avuto un debole per lei, tanto che l’inaspettata paternità sembra non turbarlo. Elisa racconta a Don Ricardo come sia effettivamente avvenuta la morte di Don Fernando, che oggi, grazie alla complicità del dottor Loygorri (Alex Gadea), riposa in pace sotto falso nome. Ricardo approfitta della situazione e denuncia il medico: Cristobal finisce in carcere. Appena Marina (Eva Almaya) viene a sapere dell’arresto del fidanzato, si precipita da lui. Dopo un lungo colloquio, però, capisce che Cristobal ha aiutato le Silva solo per amore di Blanca (Mariona Tena)… Intanto Don Ricardo assiste con soddisfazione alla tempesta che sta travolgendo le nipoti e chiede a Elisa di andare a vivere con lui. Ma non è certo per amor paterno…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 giugno)

Nella lista dei passeggeri scomparsi nel naufragio non c’è il nome di Don Fernando: Salvador corre a dare l’annuncio alle Silva e, di conseguenza, l’avvocato decide di non proseguire nella lettura del testamento facendo infuriare lo zio Ricardo. Don Luis è sempre più partecipe della vita di Francisca e Gabriel non nasconde la sua gelosia. In un attimo di debolezza Celia bacia Pedra e lei poi si confida con Miguel. Una scatola di fiammiferi con la scritta di un hotel conferma i sospetti di Carolina sul tradimento di German.

Le anticipazioni dal 26 al 30 giugno