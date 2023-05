“Sei sorelle”, le anticipazioni: la tentazione di Adela

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 maggio al 2 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

Germán Rivera (Oriol Tarrasón) era disposto a tutto pur di poter amare Adela (Celia Freijeiro) alla luce del sole. Ormai il suo matrimonio era in crisi, ma la moglie Carolina (Alejandra Lorente) aveva finto una gravidanza quando aveva capito che lui stava per lasciarla. Ritrovatosi con le spalle al muro, Rivera aveva deciso di abbandonare il suo sogno… Ma non ha mai smesso di amare la Silva, così, quando scopre che Adela ha mollato il fidanzato che l’ha riempita di debiti , decide di aiutarla e si riavvicina a lei. Ai due basta poco per riaccendere la fiamma, ma il giorno seguente Adela teme di aver commesso un grave errore. Germán però non demorde e, approfittando dell’assenza della moglie, le propone di passare la notte con lui. La governante Rosalia (Vicky Pena) intuisce che la sua padrona si sta cacciando nell’ennesimo guaio e le parla. Adela promette di troncare la relazione per il bene del bambino in arrivo. Non sa che non c’è alcuna gravidanza.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 maggio)

Pur di ritrovare la figlia Carmelina abbandonata da piccola, Rosalia chiede aiuto a Don Ricardo che però le volta le spalle. Dopo aver rivelato la sua vera identità durante uno spettacolo all’Ambigui, Francisca ha un duro scontro con Blanca. Per pagare i debiti del fidanzato, Adela è costretta a vendere i suoi gioielli e quello che ha di più caro, ma qualcuno corre in suo aiuto. Diana sembra convinta a voler vendere l’azienda allo zio, ma poi cambia idea. Montaner pare aver perso la memoria dopo la rapina.

Le anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno