“Sei sorelle”, le anticipazioni: la trappola della gelosia

Diana (Marta Larralde) e Salvador (Alex Adrover) lavorano fianco a fianco da tempo e hanno vinto molte battaglie ma questa volta il problema è più serio. Elisa (Carla Diaz), la più piccola delle sorelle Silva, è perdutamente innamorata proprio di Salvador ed è convinta che passeranno tutta la vita insieme così ha iniziato un serrato corteggiamento che mette in imbarazzo l’affascinante direttore della fabbrica di tessuti e la famiglia di lei. Per troncare l’infatuazione della giovane, Diana e Montaner escogitano un piano a dir loro infallibile. Lui, che ha molte amicizie femminili, ingaggia Candela (Carmen Jimenez), una donna di facili costumi affinché si finga la sua fidanzata. Diana capisce subito che la ragazza non potrà mai sembrare la futura sposa di un uomo di alto rango quindi decide di affinare le sue buone maniere. Montaner dubita che Diana possa domare lo spirito ribelle della donna. Il miracolo avviene e presto usciranno allo scoperto ma quale sarà la reazione di Elisa quando li vedrà insieme?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 luglio)

Il matrimonio di Germàn è giunto al termine ma Dolores darà a Carolina un consiglio molto prezioso. Grazie alla complicità di un operaio, Diana trova un modo per far credere alla zia Adolfina che Don Fernando è ancora vivo. Intanto tra Blanca e Rodolfo torna il sereno ma la ragazza non sarà tranquilla fino alla riconciliazione dei due fratelli. La reazione di Joaquin alla notizia che Celia vuole rompere la relazione è molto violenta. Francisca chiede a Don Luis di andare a sentirla cantare all’Ambigù.

