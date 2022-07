“Sei sorelle”, le anticipazioni: per fortuna c’è Salvador

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Dopo aver conosciuto le sorelle Silva, Salvador Montaner (Alex Adrover) è un uomo cambiato. Prima era bugiardo, superficiale, dedito al gioco, pronto a corteggiare le fanciulle dell’alta società, ma da quando è stato ingaggiato come direttore della fabbrica di tessuti e lavora fianco a fianco con Diana (Marta Larralde) per risollevare le sorti dell’azienda sembra aver messo la testa a posto. E lo dimostra... Don Ricardo (Juan Ribó), zio delle Silva, in assenza del fratello cerca in ogni modo di prendere le redini della fabbrica e mandare sul lastrico le nipoti. Per ottenere questo ha cercato di portare dalla sua parte Salvador: è arrivato perfino a ricattarlo e a dargli un ultimatum. Lo scaltro direttore finge di accettare le condizioni, ma grazie all’aiuto di Cristobal (Alex Gadea) riesce a mandare in fumo il piano diabolico dello zio. Don Ricardo, però, non si arrende e trova un piano alternativo ancora più efficace. Salvador informa Diana e i due dovranno trovare una nuova soluzione prima che sia troppo tardi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 giugno all’1 luglio)

Lucia, l’amica di Francisca arrivata inaspettatamente da Parigi, si intromette tra la Silva e suoi due corteggiatori. La confessione di Adela riguardo l’infelicità del suo matrimonio lascia le sorelle senza parole. Intanto, per fermare le voci diffamatorie che Carolina diffonde in società sul conto di Adela, German dà un ultimatum a sua moglie… Ma poi torna sui suoi passi. Le scenate di gelosia di Gabriel fanno infuriare Francisca. Celia scopre di nutrire dei sentimenti per Petra e le due donne rafforzano la loro amicizia.

Le anticipazioni dal 4 all’8 luglio