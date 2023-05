“Sei sorelle”, le anticipazioni: ritorniamo a Madrid, nel 1913…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







Da questa settimana e fino a settembre, la soap spagnola Sei sorelle torna ad animare il pomeriggio di Rai1. Le vicende delle sorelle Silva, ambientate nella Madrid del 1913, riprendono dove s’erano interrotte lo scorso 2 settembre. Le giovani aristocratiche, dunque, sono impegnate a fronteggiare un’epidemia di vaiolo che ha colpito anche gli operai della loro tessitura, ora messa in quarantena. Salvador Montaner (Alex Adrover), il direttore della fabbrica, è sempre stato al fianco di Diana Silva (Marta Larralde) nell’assistere i malati. Se all’inizio il loro rapporto è stato burrascoso, da quando lui sembra aver messo la testa a posto sono così affiatati che Salvador chiede la mano di Diana e le dona l’anello appartenuto a sua madre. La Silva è senza parole: piangendo di gioia, gli dice di sì. Al termine dell’epidemia Diana finalmente può tornare a casa. Qui scopre, però, che la sorella Francisca (Maria Castro) si è ammalata ed è in condizioni disperate. E non sarà l’unica amara sorpresa per la giovane: anche il suo promesso sposo farà un passo falso che potrebbe compromettere la loro unione.

Dove eravamo rimasti

Le sorelle Silva lottano per mantenere il controllo sul patrimonio di famiglia. Il padre, un imprenditore tessile, è morto, ma loro nascondono la notizia per non perdere tutto a favore dello zio Ricardo; solo Cristobal, medico e amico vero, conosce la verità. Le ultime “avventure” delle ragazze vedono Adela alle prese con la complicata organizzazione del suo matrimonio con Mauro, e Francisca che deve “difendere” la sua doppia vita come cantante; Blanca, infine, deve affrontare il vaiolo che s’è diffuso nella loro azienda.

Le anticipazioni dall’8 al 12 maggio