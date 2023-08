“Sei sorelle”, le anticipazioni: Salvador ha ritrovato la memoria

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 agosto luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

Salvador Montaner (Alex Adrover) sembra aver recuperato la memoria dopo che Diana (Marta Larralde) gli ha restituito il cammeo, simbolo della loro promessa di matrimonio. Con fatica Diana ha deciso che è il momento di voltare pagina, grazie anche alle attenzioni di Alonso (Manu Fullola), il primo amore che è tornato nella sua vita. Salvador, però, ora vede tutto sotto un’altra luce e ricorda ogni momento passato con la Silva, ma decide però di mantenere il segreto: solo il fidato Bernardo (Raul Fernandez de Pablo) è al corrente della situazione. Quando Montaner scopre dall’amico come sono andate veramente le cose e che Don Ricardo (Juan Ribó) ha portato via tutto alle Silva, decide che l’unico modo per riconquistare Diana è dimostrarle la sua buona fede e ridarle ciò che ha perduto. Per farlo dovrà mettersi contro Don Ricardo e smascherare il suo traffico d’oppio. Sarà sufficiente?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 luglio al 4 agosto)

Il regalo che Rodolfo ha fatto a Blanca per convincerla a concedersi a lui non ha avuto il riscontro sperato, ma dopo alcune insistenze la donna cede: se ne pentirà amaramente. Le ore passate a prendersi cura delle figlie dell’avvocato avvicinano molto Bernardo a Petra, tanto che arrivano a baciarsi. Francisca decide di non abbandonare il suo lavoro al Teatro Real. Il rapporto tra Cecilia e Aurora si fa sempre più intimo. Fino a quando non ritroveranno loro figlio, il posto di German è vicino a Carolina.

Le anticipazioni dal 7 all’11 agosto