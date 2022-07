“Sei sorelle”, le anticipazioni: tu non mi lascerai, German!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Le parole che German Rivera (Oriol Tarrason) rivolge alla moglie Carolina (Alejandra Lorente) sono una pugnalata: è innamorato di Adela (Celia Freijeiro) e vuole porre fine al loro matrimonio in crisi da tempo. La donna, però, non è dello stesso avviso ed è disposta a tutto pur di fargli cambiare idea. Ma le sue suppliche e le promesse sembrano vane: German sembra irremovibile e ribadisce che d’ora in poi tra loro ci saranno solo rapporti professionali. Comunque Carolina non si arrende: va da Adela e con disprezzo l’accusa di essere la causa della fine del suo matrimonio, poi si confida con la scaltra Donna Dolores (Kity Mànver), che le suggerisce un modo affinché la sua unione possa continuare per sempre… Finge dunque di essere incinta e approfitta della presenza in negozio di Merceditas (Nuncy Valcàrcel), la domestica di casa Silva, per dare la lieta novella al marito. È certa che Merceditas racconterà tutto alla sua padrona. German si trova davanti a una decisione difficile: rinuncerà all’amore per Adela in nome dell’inattesa paternità?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 luglio)

La relazione tra Victoria e Rodolfo è a un punto di arresto: la donna ha deciso di mettere delle condizioni. Blanca, intanto, pungolata dalla futura suocera, è costretta a prendere una dolorosa decisione. Il provino di Francisca per entrare in una famosa scuola di canto è fallito, ma come Bella Margarita ha ancora una possibilità di successo. In casa delle Silva arriva la visita inaspettata della zia Adolfina: è un’intrusione che le sorelle non vedono di buon occhio. Salvador continua il suo pericoloso doppio gioco.

Le anticipazioni dal 18 al 22 luglio