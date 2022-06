“Sei sorelle”, le anticipazioni: un fidanzato troppo “leggero”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 giugno su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Valentina Ondei







Rodolfo Loygorri (Ferdinando Andina), il promesso sposo di Blanca (Mariona Tena), è uomo che ama le “distrazioni”… Quella del momento si chiama Victoria Villacieros (Marta Torné) ed è la sua giovane e avvenente amante. Il banchiere non solo non si fa scrupolo a frequentare un’altra donna, ma la incontra anche in luoghi pubblici. Quando Cristobal (Álex Gadea) vede i due in atteggiamenti intimi e scopre la tresca, affronta il fratello dichiarandogli il suo disprezzo. Tutto si complica alla festa di primavera organizzata dalle sorelle Silva: tra le ospiti c’è anche Victoria e Blanca le presenta i fratelli Loygorri! Scoprendo in questo modo che Rodolfo è fidanzato, la furiosa Villacieros ha un confronto con lui. I due, però, non si accorgono che Francisca (Maria Castro) ha ascoltato la loro conversazione… Mentre Cristobal rinfaccia nuovamente al fratello di giocare con i sentimenti della sua futura sposa, l’ignara Blanca decide di organizzare un pranzo per avvicinare la Villacieros proprio al futuro cognato Cristobal.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 giugno)

Le prime esibizioni di Francisca all’Ambigù sono un disastro, ma la ragazza decide di darsi un’altra possibilità prima di rinunciare alla carriera artistica. Le nuove sete arrivano in azienda, ma uno sfortunato incidente le rende inutilizzabili. Dopo il ricatto ai danni di Don Ricardo, Jesus viene brutalmente assassinato; indagando sull’omicidio, la polizia arresta Benjamin. Fervono i preparativi per le nozze di Blanca: mentre la suocera vorrebbe una cerimonia sfarzosa, la ragazza cerca di ridurre le spese senza insospettirla.

Le anticipazioni dal 20 al 24 giugno