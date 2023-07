“Sei sorelle”, le anticipazioni: una “sorpresa” per Elisa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







Elisa (Carla Diaz) è al settimo cielo. Sembra essere rinata ora che può beneficiare di tutti gli agi che suo padre Don Ricardo (Juan Ribó) le offre. L’uomo, infatti, continua a viziarla ed esaudisce tutti i suoi desideri, tra i quali c’è l’organizzare al meglio la sua festa di debutto in società. La giovane sogna questo momento da anni e ora che è in rotta con le sorelle può contare sul denaro del padre e sull’aiuto di Sofia (Julia Molins), la sua migliore amica, da sempre al suo fianco nonostante qualche attrito dovuto proprio alla superbia della Silva. Sofia, però, inizia a covare un sentimento di invidia. E quando Elisa continua a vantarsi con lei sul numero di ospiti, sulla favolosa orchestra che suonerà all’evento, e sul fatto che alla sua festa ci sarà anche l’affascinante Montaner (Alex Adrover), l’amica (che è incaricata di spedire tutti gli inviti…) decide che è giunto il momento di darle una bella lezione. Per prima cosa, dunque, racconta a Carlitos (Jorge Clemente) quello che Elisa pensa realmente di lui; poi fa in modo che il debutto della sua amica si trasformi in un vero disastro.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 luglio)

Da quando Adela è rinchiusa in carcere, Diana fa di tutto per trovare i soldi per la sua cauzione e anche German è pronto ad aiutare la donna che ama. Blanca scopre che Cristobal vuole partire come volontario per la guerra in Marocco e gli chiede un incontro; lui la ama ed è disposto a tutto pur di stare con la Silva. Mentre si trova nel suo camerino Francisca viene aggredita da un cliente. I preparativi per il debutto di Elisa sono quasi terminati e la giovane non vede l’ora di festeggiare. Celia inizia le cure psichiatriche.

Le anticipazioni dal 10 al 14 luglio